Следователь СК России детально изучает действия сотрудников ГИБДД
Следователь СК России детально изучает действия сотрудников ГИБДД
Региональный СледКом проводит доследственную проверку по обстоятельствам инцидента, произошедшего 9 февраля на федеральной трассе М-7 «Волга» при задержании полицейскими гонщика на «Шкоде».
Следователь СК России детально изучает действия сотрудников ГИБДД УМВД по Владимирской области в экстремальной ситуации. Необходимо убедиться, не превысили ли она должностные полномочия.
Кроме того, следствие должно оценить ситуацию, связанную с применением насилия к представителям власти.
Таким образом, следователь всесторонне и объективно оценит обстоятельства инцидента.