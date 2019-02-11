Следователь СК России детально изучает действия сотрудников ГИБДД

Следователь СК России детально изучает действия сотрудников ГИБДДРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по обстоятельствам инцидента, произошедшего 9 февраля на федеральной трассе М-7 «Волга» при задержании полицейскими гонщика на «Шкоде».Следователь СК России детально изучает действия сотрудников ГИБДД УМВД по Владимирской области в экстремальной ситуации. Необходимо убедиться, не превысили ли она должностные полномочия.Кроме того, следствие должно оценить ситуацию, связанную с применением насилия к представителям власти.Таким образом, следователь всесторонне и объективно оценит обстоятельства инцидента.