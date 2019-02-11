Петр Порошенко представил свою предвыборную программу и, похоже, соратники президента серьезно его подставили. Одним из брендов программы стала карта Украины, на которой отсутствуют Крым и Донбасс.

Петр Порошенко представил свою предвыборную программу и,похоже, соратники президента серьезно его подставили. Одним из брендов программыстала карта Украины, на которой отсутствуют Крым и Донбасс.В команде много депутатов Верховной рады, в том числе, вице-спикер Ирина Геращенко. Она с гордостью опубликовала у себя в Facebookфотографию на фоне символической карты Украины.На карте нет привычного расположения городов и рек, ноназвания населенных пунктов встроены в очертания государственных границ Украины.Если внимательно присмотреться к карте, то можно заметить отсутствие городовКрыма и Донбасса. На карте нет ни Севастополя, ни Донецка, ни Луганска.Получается, что по версии , чью кандидатурурекламирует Ирина Геращенко, Украина больше не претендует на Крым и Донбасс. "Накарте показаны официальные крепостные, остальная часть территорий и крепостныхв бегах. Зато Припять есть. Все зайцы и медведи за Петю", – отмечают вкомментариях к посту Геращенко.пройдут 31 марта 2019 года.Лидером президентского рейтинга с конца января является актер и шоумен ВладимирЗеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. На втором месте –лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 19,2%. До недавнего времени она обгонялаЗеленского. Действующий президент , замыкающий тройку,гипотетически может набрать 14,8% голосов избирателей.Всего в предвыборной кампании участвуют 44 кандидата, этоабсолютный рекорд за всю историю независимой Украины. В 1991-м году на пост президентабаллотировались шесть кандидатов, в1998-м – 13, в 2004-м их было 26, а на прошлых выборах в 2014 году участвовали23 человека.