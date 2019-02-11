Петр Порошенко представил свою предвыборную программу и,
похоже, соратники президента серьезно его подставили. Одним из брендов программы
стала карта Украины, на которой отсутствуют Крым и Донбасс.
Петр Порошенко представил свою предвыборную программу и,
похоже, соратники президента серьезно его подставили. Одним из брендов программы
стала карта Украины, на которой отсутствуют Крым и Донбасс.
В команде много депутатов Верховной рады, в том числе, вице-спикер Ирина Геращенко. Она с гордостью опубликовала у себя в Facebook
фотографию на фоне символической карты Украины.
На карте нет привычного расположения городов и рек, но
названия населенных пунктов встроены в очертания государственных границ Украины.
Если внимательно присмотреться к карте, то можно заметить отсутствие городов
Крыма и Донбасса. На карте нет ни Севастополя, ни Донецка, ни Луганска.
Получается, что по версии , чью кандидатуру
рекламирует Ирина Геращенко, Украина больше не претендует на Крым и Донбасс. "На
карте показаны официальные крепостные, остальная часть территорий и крепостных
в бегах. Зато Припять есть. Все зайцы и медведи за Петю", – отмечают в
комментариях к посту Геращенко.
пройдут 31 марта 2019 года.
Лидером президентского рейтинга с конца января является актер и шоумен Владимир
Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. На втором месте –
лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 19,2%. До недавнего времени она обгоняла
Зеленского. Действующий президент , замыкающий тройку,
гипотетически может набрать 14,8% голосов избирателей.
Всего в предвыборной кампании участвуют 44 кандидата, это
абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины. В 1991-м году на пост президента
баллотировались шесть кандидатов, в
1998-м – 13, в 2004-м их было 26, а на прошлых выборах в 2014 году участвовали
23 человека.