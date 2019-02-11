О личной жизни знаменитого российского писателя и историка Эдварда Радзинского известно очень мало. Не многие знают, что у литератора есть сын Олег. Наследник звезды в советские годы был политзаключенным. Радзинский признает, что виноват в том, что его отпрыск получил срок.

О личной жизни знаменитого российского писателя и историка ЭдвардаРадзинского известно очень мало. Не многие знают, что у литератора есть сынОлег. Наследник звезды в советские годы был политзаключенным. Радзинский признает,что виноват в том, что его отпрыск получил срок.По словам Эдварда Станиславовича, его сыну от первого бракас детской писательницей Аллой Гераскиной не хватало отцовского внимания изаботы. Однако, когда того посадили, драматург сделал все чтобы вызволить наследника.Радзинский поведал, что на момент ареста его отпрыску быловсего 19 лет. Молодому человеку, светило пять лет колонии строгого режима и пятилетняя ссылка на север."И посадили его из-за меня, а он и понятия не имел об этом. Ведьмы живем в стране, где есть ястребы и голуби... В тот момент должна была бытьпоездка в Америку, я должен был ехать с Олегом Ефремовым. Но за два дня посадилиОлега, естественно я не поехал, Ефремов тоже отказался. 19-летний пареньпонятия не имел, за что его арестовывают. Они ему приписали антисоветскуюагитацию", – вспомнил писатель в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия1".Эдвард Станиславович, чтобы помочь наследнику, подключилвсех знакомых. Вместе им удалось сделать невозможное: Олег получил только годзаключения под стражей, и пять лет ссылки. "Врезультате он получил год тюремного заключения, который уже прошел, потому чтосидел в СИЗО. Потом была ссылка в Сибирь..." – рассказала знаменитость.Радзинский добавил, что после освобождения Олегузапретили работать. Чтобы спасти сына от нищеты, он писал письмав правительство с просьбой выслать сына за границу. С перестроечной порынаследник драматурга живет в США. Он тоже стал писателем. "Его вышвырнули изстраны. Тогда у нас и появились отношения отца и сына", – вспоминает писатель.