О личной жизни знаменитого российского писателя и историка Эдварда
Радзинского известно очень мало. Не многие знают, что у литератора есть сын
Олег. Наследник звезды в советские годы был политзаключенным. Радзинский признает,
что виноват в том, что его отпрыск получил срок.
О личной жизни знаменитого российского писателя и историка Эдварда
Радзинского известно очень мало. Не многие знают, что у литератора есть сын
Олег. Наследник звезды в советские годы был политзаключенным. Радзинский признает,
что виноват в том, что его отпрыск получил срок.
По словам Эдварда Станиславовича, его сыну от первого брака
с детской писательницей Аллой Гераскиной не хватало отцовского внимания и
заботы. Однако, когда того посадили, драматург сделал все чтобы вызволить наследника.
Радзинский поведал, что на момент ареста его отпрыску было
всего 19 лет. Молодому человеку, светило пять лет колонии строгого режима и пятилетняя ссылка на север.
"И посадили его из-за меня, а он и понятия не имел об этом. Ведь
мы живем в стране, где есть ястребы и голуби... В тот момент должна была быть
поездка в Америку, я должен был ехать с Олегом Ефремовым. Но за два дня посадили
Олега, естественно я не поехал, Ефремов тоже отказался. 19-летний парень
понятия не имел, за что его арестовывают. Они ему приписали антисоветскую
агитацию", – вспомнил писатель в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия
1".
Эдвард Станиславович, чтобы помочь наследнику, подключил
всех знакомых. Вместе им удалось сделать невозможное: Олег получил только год
заключения под стражей, и пять лет ссылки. "В
результате он получил год тюремного заключения, который уже прошел, потому что
сидел в СИЗО. Потом была ссылка в Сибирь..." – рассказала знаменитость.
Радзинский добавил, что после освобождения Олегу
запретили работать. Чтобы спасти сына от нищеты, он писал письма
в правительство с просьбой выслать сына за границу. С перестроечной поры
наследник драматурга живет в США. Он тоже стал писателем. "Его вышвырнули из
страны. Тогда у нас и появились отношения отца и сына", – вспоминает писатель.