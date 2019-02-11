Начало новой рабочей недели выдалось богатым на скандальные поступки и заявления российских знаменитостей. Дни.ру постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 февраля 2019 года.

Начало новой рабочей недели выдалось богатым на скандальные поступки и заявления российских знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 февраля 2019 года.Ольга Бузова сделала важное заявление. Обложившаяся игрушками поющая ведущая призналась, что уже несколько дней сидит дома из-за проблем со здоровьем.Бузова работает без перерывов с тех пор, как оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Редкие паузы звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" делает только по очень внушительным поводам. Иногда Ольга позволяет себе такую роскошь, как отпуск.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 февраля 2019 года, читайте в и специальных .