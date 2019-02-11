Певица опубликовала в Instagram
снимок, на котором предстала в новом образе. Алсу на фото —
с длинной челкой, разделенной пробором и узелком на макушке.
Певица опубликовала в Instagram
снимок, на котором предстала в новом образе. Алсу на фото —
с длинной челкой, разделенной пробором и узелком на макушке.
"Назад в 80-е", – подписала кадр артистка.
Подписчики не сразу
узнали с новой прической. Им показалось, что певица потеряла
индивидуальность и стала похожа на американскую поп-диву Леди Гагу.
Кроме
того, фолловеры отметили изменения в чертах лица исполнительницы и подозревают,
что она прибегла к некоторым косметическим процедурам, от чего выглядит
"менее настоящей".
Ряд поклонников отметили, что
новый образ старит Алсу. "Этот имидж добавляет вам возраст", "Нет! Как бабушка!
Отставить такую прическу!", "Всегда нравилась, а сейчас не узнаю", "А
это точно Алсу?", "На себя не похожа. Зачем губы накачали, исчезла индивидуальность",
"Косишь под Леди Гагу?", "Нет изюминки больше
и чего-то своего", -
написали комментаторы.
Ранее
сообщалось, что в Москве прошли съемки нового сезона шоу "Голос.
Дети". Среди конкурсантов была замечена наследница певицы . Десятилетняя Микелла приняла участие в
"слепых" прослушиваниях. Девочка прошла кастинг на общих основаниях в
числе других претендентов.
Дочь Алсу исполнила песню на английском языке. Композиция была
написана специально для известного зарубежного мюзикла.