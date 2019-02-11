Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в новом образе. Алсу на фото — с длинной челкой, разделенной пробором и узелком на макушке.

Певица опубликовала в Instagramснимок, на котором предстала в новом образе. Алсу на фото —с длинной челкой, разделенной пробором и узелком на макушке."Назад в 80-е", – подписала кадр артистка.Подписчики не сразуузнали с новой прической. Им показалось, что певица потерялаиндивидуальность и стала похожа на американскую поп-диву Леди Гагу.Крометого, фолловеры отметили изменения в чертах лица исполнительницы и подозревают,что она прибегла к некоторым косметическим процедурам, от чего выглядит"менее настоящей".Ряд поклонников отметили, чтоновый образ старит Алсу. "Этот имидж добавляет вам возраст", "Нет! Как бабушка!Отставить такую прическу!", "Всегда нравилась, а сейчас не узнаю", "Аэто точно Алсу?", "На себя не похожа. Зачем губы накачали, исчезла индивидуальность","Косишь под Леди Гагу?", "Нет изюминки большеи чего-то своего", -написали комментаторы.Ранеесообщалось, что в Москве прошли съемки нового сезона шоу "Голос.Дети". Среди конкурсантов была замечена наследница певицы . Десятилетняя Микелла приняла участие в"слепых" прослушиваниях. Девочка прошла кастинг на общих основаниях вчисле других претендентов.Дочь Алсу исполнила песню на английском языке. Композиция быланаписана специально для известного зарубежного мюзикла.