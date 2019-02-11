Народный артист Евгений Стеблов упал в обморок во время прощания с Сергеем Юрским в Театре Моссовета. Артист не выдержал стресса.

Народный артист Евгений Стеблов упал в обморок во времяпрощания с Сергеем Юрским в Театре Моссовета. Артист не выдержал стресса.Стеблов был первым, кому дали слово на церемонии. "Трудноговорить „был“, но приходится смиряться. Сегодня странный день, мы прощаемся стоварищем… Сергей Юрьевич был синтетическим человеком: актер, режиссер,литератор – все это Юрский, он всегда был честен в своем творчестве и во всембыл естественен", – отметил со сцены Евгений Юрьевич.После народный артист почувствовал себя плохо. У него подкосилисьноги, он потерял сознание. Присутствующие успели подхватить Стеблова. "Дайте воды", – кричали в зале.Евгения Юрьевича вынесли всоседнее помещение. Медиков вызывать на стали. Об этом сообщает сайт .Напомним, сегодня, 11 февраля,в театре имени Моссовета все желающие смогли проститься актером Сергеем Юрским.Отдать последний долг покойному пришли актерыЕгор Бероев, Ольга Остроумова, Евгений Стеблов, Кирилл Трубецкой, АвангардЛеонтьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, художественныйруководитель театра Et Cetera Александр Калягин, режиссер Сергей Женовач,адвокат Генри Резник, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук Театраимени Пушкина Евгений Писарев, президент Музея изобразительных искусств ИринаАнтонова.