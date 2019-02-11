В Испании есть жилье у многих знаменитостей. Например, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков приобрели апартаменты на побережье Коста-Брава. Николай Басков купил квартиру в Барселоне, а Владимир Долинский, Валентин Смирнитский и Алексей Маклаков обосновались на Коста-Бланке. В испанскую недвижимость активно инвестирует и Таисия Повалий.

В Испании есть жилье у многих знаменитостей. Например, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков приобрели апартаменты на побережье Коста-Брава.Николай Басков купил квартиру в Барселоне, а Владимир Долинский, Валентин Смирнитский и Алексей Маклаков обосновались на Коста-Бланке. В испанскую недвижимость активно инвестирует и Таисия Повалий.Несколько лет назад близ модного курортного городка Аликантэ певица купила виллу. Близость к морю, потрясающие виды чистый воздух – здесь вся семья артистки часто проводит праздники и летние каникулы.Теперь же стало тесновато. "Друзья уговаривали нас купить квартиру в Майами, мол, там все артисты живут, там модно, дорого и престижно. Но мне этот вариант не подходит: слишком долго лететь. Да и сколько раз в году, я смогу туда наведаться?! Испания как-то ближе от моего родного Киева, тем более я там провожу много времени. Поэтому решила купить там еще один дом", – с улыбкой рассказала Тая.В новом особняке Таисия хочет устроить звукозаписывающую студию. "Понимаете, в поселке, где мы живем, такая атмосфера, такой воздух, такие виды потрясающие открываются, что все это не может не вдохновлять на творчество. К тому же я давно считала, что надо всегда иметь свою, хорошо оснащенную студию", – цитирует артисткуНапомним, что в прошлом году Повалий впервые за много лет выступила с сольным концертом в Москве. Кремлевский дворец стоя рукоплескал Народной артистке Украины, которую у России очень любят и считают одной из самых талантливых артисток на эстраде.