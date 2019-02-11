В Испании есть жилье у многих знаменитостей. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков приобрели апартаменты на побережье Коста-Брава.
Николай Басков купил квартиру в Барселоне, а Владимир Долинский, Валентин Смирнитский и Алексей Маклаков обосновались на Коста-Бланке. В испанскую недвижимость активно инвестирует и Таисия Повалий.
В Испании есть жилье у многих знаменитостей. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков приобрели апартаменты на побережье Коста-Брава.
Николай Басков купил квартиру в Барселоне, а Владимир Долинский, Валентин Смирнитский и Алексей Маклаков обосновались на Коста-Бланке. В испанскую недвижимость активно инвестирует и Таисия Повалий.
Несколько лет назад близ модного курортного городка Аликанте певица купила виллу. Близость к морю, потрясающие виды и чистый воздух – здесь вся семья артистки часто проводит праздники и летние каникулы.
Теперь стало тесновато. "Друзья уговаривали нас купить квартиру в Майами – мол, там все артисты живут, там модно, дорого и престижно. Но мне этот вариант не подходит: слишком долго лететь. Да и сколько раз в году я смогу туда наведаться?! Испания как-то ближе от моего родного Киева, тем более я там провожу много времени. Решила купить там еще один дом", – с улыбкой рассказала Тая.
В новом особняке она хочет устроить звукозаписывающую студию. "В поселке, где мы живем, такая атмосфера, такой воздух, такие виды потрясающие открываются, что все это не может не вдохновлять на творчество. К тому же я давно считала, что надо всегда иметь свою хорошо оснащенную студию", – цитирует артистку
Напомним, что в прошлом году Повалий впервые за много лет выступила с сольным концертом в Москве. Кремлевский дворец стоя рукоплескал народной артистке Украины, которую в России очень любят и считают одной из самых талантливых звезд на эстраде.