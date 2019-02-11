В Испании есть жилье у многих знаменитостей. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков приобрели апартаменты на побережье Коста-Брава. Николай Басков купил квартиру в Барселоне, а Владимир Долинский, Валентин Смирнитский и Алексей Маклаков обосновались на Коста-Бланке. В испанскую недвижимость активно инвестирует и Таисия Повалий.

В Испании есть жилье у многих знаменитостей. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков приобрели апартаменты на побережье Коста-Брава.Николай Басков купил квартиру в Барселоне, а Владимир Долинский, Валентин Смирнитский и Алексей Маклаков обосновались на Коста-Бланке. В испанскую недвижимость активно инвестирует и Таисия Повалий.Несколько лет назад близ модного курортного городка Аликанте певица купила виллу. Близость к морю, потрясающие виды и чистый воздух – здесь вся семья артистки часто проводит праздники и летние каникулы.Теперь стало тесновато. "Друзья уговаривали нас купить квартиру в Майами – мол, там все артисты живут, там модно, дорого и престижно. Но мне этот вариант не подходит: слишком долго лететь. Да и сколько раз в году я смогу туда наведаться?! Испания как-то ближе от моего родного Киева, тем более я там провожу много времени. Решила купить там еще один дом", – с улыбкой рассказала Тая.В новом особняке она хочет устроить звукозаписывающую студию. "В поселке, где мы живем, такая атмосфера, такой воздух, такие виды потрясающие открываются, что все это не может не вдохновлять на творчество. К тому же я давно считала, что надо всегда иметь свою хорошо оснащенную студию", – цитирует артисткуНапомним, что в прошлом году Повалий впервые за много лет выступила с сольным концертом в Москве. Кремлевский дворец стоя рукоплескал народной артистке Украины, которую в России очень любят и считают одной из самых талантливых звезд на эстраде.