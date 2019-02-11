Алла Пугачева посетила праздник, организованный певицей Жасмин в честь дня рождения своей дочери Маргариты. На мероприятии отметилось множество знаменитостей.

Алла Пугачева посетила праздник, организованный певицей Жасмин в честь дня рождения своей дочери Маргариты. На мероприятии отметилось множество знаменитостей.7 февраля отметило свое семилетие единственная дочь певицы Жасмин Маргарита. В честь такого события популярная исполнительница закатила грандиозный праздник, на который позвала детей именитых друзей. В частности, на мероприятии отметились Филипп Киркоров, младшая дочь Татьяны Навки Надежда, дочь модельера Валентина Юдашкина Галина с супругом и двумя детьми и многие другие.Однако особое внимание привлекла , пришедшая на праздник с двойняшками Гарри и Лизой. Галина Юдашкина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлела Примадонну, покачивающую на руках ее младшего сына Аркадия. "Аркаша в счастье больше всех", – сообщила дочь российского кутюрье.Многочисленные подписчики разом умилились. "Такой сладкий гномик", "Алла Борисовна какая прекрасная. дети как к ней тянутся. Аркаше нравится (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". "Алла прекрасна", "Как классно!!!!А как Аркаше нравится!!! 😍Какая же она все таки потрясающая Алла Борисовна, настоящая и неподражаемая в любой роли", "Лапулик такой, тоже хочется потискать", "Алла Борисовна цветет, восхитительна!!!" – рассыпались в комплиментах Аркадию и Алле подписчики.Впрочем, нашлись и такие пользователи Сети, кто не смог скрыть негативных эмоций. В частности, Примадонне припомнили, что еще несколько дней назад она скорбела по скоропостижно скончавшемуся рэп-исполнителю Децлу (настоящее имя Кирилл Толмацкий). посвятила ему пронзительный пост на своей странице в Instagram. "Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?" – написала ошеломленная Примадонна. В 2001 году Децл с песней "Мои слезы, моя печаль" участвовал в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой.Напомним, Децл скончался 3 февраля после частного концерта в одном из клубов Ижевска. Отработав, он отправился в курилку, где рухнул на грязный пол от внезапной остановки сердца. Прибывшие через 20 минут врачи пытались реанимировать певца уколами адреналина, но попытки спасти Децла оказались тщетными.