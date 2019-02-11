Российская телеведущая опубликовала видеозапись, на которой она запечатлена в новом образе. Подписчики поспешили оценить преображение Алены Водонаевой.

Российская телеведущая опубликовала видеозапись, на которой она запечатлена в новом образе. Подписчики поспешили оценить преображение Алены Водонаевой.Пост появился несколько часов назад на странице модели в Instagram. В подписи к ролику она пожелала своим поклонникам "доброго утра" и похвасталась новой прической. рассказала, что решила вернуть длинные волосы. "Доброе утро. Новая прическа! Я скучала по длинным волосам", – отметила она.Мнение пользователей разделилось. Одни комментаторы были уверены, что такие изменения во внешности значительно преобразили телеведущую и одарили ее комплиментами. "Волосы очень красивые", "Очень элегантно. Длина и цвет – супер", "Очень красива!", "С длинными тебе намного лучше", "Идеальная женщина", – писали очарованные подписчики.Другие пользователи отметили, что выглядела лучше с короткой прической. "Мне кажется, с каре намного стильнее. И вам, мне кажется, по образу каре подходит больше", "Прелесть. Но какая ты была крутая с короткими волосами. Нереальная", "Длина – это не ваше", "С такой прической женственная, а с короткой просто идеально", "Короткие волосы мне нравятся гораздо больше" – отмечали они.