По словам Ольги Петровой, госавтоинспекторы пытались показать водителю, что тот нарушает ПДД
По словам Ольги Петровой, госавтоинспекторы пытались показать водителю, что тот нарушает ПДД
Пресс-секретарь Владимира Сипягина прокомментировала , на котором патрульная машина ГИБДД, сопровождающая губернатора Владимирской области, едва не спровоцировала серьезное ДТП.
Она подтвердила, что «Тойота» — это служебная машина Владимира Сипягина, а патрульный автомобиль действительно сопровождал его во время поездки в Вязники. Вот только нарушитель здесь, по мнению пресс-секретаря Сипягина, сам автор видео.
По словам Ольги Петровой, госавтоинспекторы пытались показать водителю своими манёврами, что тот нарушает правила дорожного движения, однако мужчина никак не реагировал.
«В настоящее время рассматривается вопрос о наказании его по статье 12.15 КоАп РФ за нарушение правил дорожного движения, за то, что он встраивался в колонну», — рассказала «» пресс-секретарь Владимира Сипягина.
Водитель в свою очередь написал заявление о привлечении сотрудников к ответственности за опасное вождение.