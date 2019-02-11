По словам Ольги Петровой, госавтоинспекторы пытались показать водителю, что тот нарушает ПДД

По словам Ольги Петровой, госавтоинспекторы пытались показать водителю, что тот нарушает ПДДПресс-секретарь Владимира Сипягина прокомментировала , на котором патрульная машина ГИБДД, сопровождающая губернатора Владимирской области, едва не спровоцировала серьезное ДТП.Она подтвердила, что «Тойота» — это служебная машина Владимира Сипягина, а патрульный автомобиль действительно сопровождал его во время поездки в Вязники. Вот только нарушитель здесь, по мнению пресс-секретаря Сипягина, сам автор видео.По словам Ольги Петровой, госавтоинспекторы пытались показать водителю своими манёврами, что тот нарушает правила дорожного движения, однако мужчина никак не реагировал.«В настоящее время рассматривается вопрос о наказании его по статье 12.15 КоАп РФ за нарушение правил дорожного движения, за то, что он встраивался в колонну», — рассказала «» пресс-секретарь Владимира Сипягина.Водитель в свою очередь написал заявление о привлечении сотрудников к ответственности за опасное вождение.