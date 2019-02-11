Фрагменты тела считавшейся пропавшей уроженки России нашли в холодильнике ее любовника-испанца. Мануэль Морено арестован по обвинению в убийстве.

Фрагменты тела считавшейся пропавшей уроженки России нашли вхолодильнике ее любовника-испанца. Мануэль Морено арестован по обвинению вубийстве.Полиция Испании задержала 42-летнего Мануэля Морено поподозрению в жестоком убийстве русской девушки. 22-летняя Дарья была удочеренаиспанской семьей. Однако в последние годы отношения с приемными родителямииспортились и связь прервалась, передает .В декабре минувшего года мать все же обратилась в полицию -заявила, что ее дочь уже больше года не выходит на связь. В итоге стражипорядка завели дело и начали поиски пропавшей, сообщает .Полиция вышла на след друга россиянки, официанта МануэляМорено. Девушка с ним вместе снимала жилье. Когда полицейские смогли попасть вквартиру, они обнаружили в ней 100-литровый холодильник. В нем испанец хранилостанки подруги – которую, как считает полиция, он убил в той же квартире воктябре 2017 года, передаетНа людях при этом Мануэль изображал верного влюбленного и дажевытатуировал на руке имя Дарьи. По словам хозяйки бара, в котором работал убийца,Мануэль производил самое благоприятное впечатление на окружающих, сообщаетКаквыяснилось, за несколько дней до расправы с девушкой Мануэль попросил отпуск. Он заявил, что поедет навестить своего брата в Латинскую Америку, пишет