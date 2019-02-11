Фрагменты тела считавшейся пропавшей уроженки России нашли в
холодильнике ее любовника-испанца. Мануэль Морено арестован по обвинению в
убийстве.
Фрагменты тела считавшейся пропавшей уроженки России нашли в
холодильнике ее любовника-испанца. Мануэль Морено арестован по обвинению в
убийстве.
Полиция Испании задержала 42-летнего Мануэля Морено по
подозрению в жестоком убийстве русской девушки. 22-летняя Дарья была удочерена
испанской семьей. Однако в последние годы отношения с приемными родителями
испортились и связь прервалась, передает .
В декабре минувшего года мать все же обратилась в полицию -
заявила, что ее дочь уже больше года не выходит на связь. В итоге стражи
порядка завели дело и начали поиски пропавшей, сообщает .
Полиция вышла на след друга россиянки, официанта Мануэля
Морено. Девушка с ним вместе снимала жилье. Когда полицейские смогли попасть в
квартиру, они обнаружили в ней 100-литровый холодильник. В нем испанец хранил
останки подруги – которую, как считает полиция, он убил в той же квартире в
октябре 2017 года, передает
На людях при этом Мануэль изображал верного влюбленного и даже
вытатуировал на руке имя Дарьи. По словам хозяйки бара, в котором работал убийца,
Мануэль производил самое благоприятное впечатление на окружающих, сообщает
Как
выяснилось, за несколько дней до расправы с девушкой Мануэль попросил отпуск. Он заявил, что поедет навестить своего брата в Латинскую Америку, пишет