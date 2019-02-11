Рэпер Децл собирался перебраться в США, где было больше
перспектив для успешной карьеры. Этим планам помешала смерть.
Рэпер Децл собирался перебраться в США, где было больше
перспектив для успешной карьеры. Этим планам помешала смерть.
Кирилл Толмацкий строил большие планы на будущее. Был
практически готов к выпуску новый большой альбом, а затем рэпер, известный под
псевдонимом , намеревался отправиться в США. Об этом рассказала известная
актриса Наталья Андрейченко.
Андрейченко, наиболее заметной ролью которой стала Мэри
Поппинс в картине "Мэри Поппинс, до свидания!", проживает в Америке. Узнав
о смерти Децла от своего сына, актриса испытала настоящий шок.
Наталья постоянно общается с матерью Кирилла, Ириной – они
давно дружат. Ирина тяжело переживает утрату сына. Андрейченко рассказала, что
не так давно общалась с и порекомендовала ему продюсера в Соединенных
Штатах. По словам актрисы, рэпер планировал перебраться в США – там он видел большие
перспективы для своей музыкальной карьеры.
А в России у Децла готовился к выпуску альбом "Метемпсихоз
2". Над ним музыкант работал несколько лет в сотрудничестве коллегой Глебом Мезенцевым.
Как рассказал Глеб, он познакомился с в соцсетях,
отправил Кириллу свою композицию. Рэперу она понравилась. Музыкант объяснил
название альбома. Метемпсихоз в переводе с греческого означает "переселение
душ". По словам музыканта, Децл в последнее время очень интересовался этой
темой, пишет Teleprogramma.pro.