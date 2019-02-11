Рэпер Децл собирался перебраться в США, где было больше перспектив для успешной карьеры. Этим планам помешала смерть.

Рэпер Децл собирался перебраться в США, где было большеперспектив для успешной карьеры. Этим планам помешала смерть.Кирилл Толмацкий строил большие планы на будущее. Былпрактически готов к выпуску новый большой альбом, а затем рэпер, известный подпсевдонимом , намеревался отправиться в США. Об этом рассказала известнаяактриса Наталья Андрейченко.Андрейченко, наиболее заметной ролью которой стала МэриПоппинс в картине "Мэри Поппинс, до свидания!", проживает в Америке. Узнаво смерти Децла от своего сына, актриса испытала настоящий шок.Наталья постоянно общается с матерью Кирилла, Ириной – онидавно дружат. Ирина тяжело переживает утрату сына. Андрейченко рассказала, чтоне так давно общалась с и порекомендовала ему продюсера в СоединенныхШтатах. По словам актрисы, рэпер планировал перебраться в США – там он видел большиеперспективы для своей музыкальной карьеры.А в России у Децла готовился к выпуску альбом "Метемпсихоз2". Над ним музыкант работал несколько лет в сотрудничестве коллегой Глебом Мезенцевым.Как рассказал Глеб, он познакомился с в соцсетях,отправил Кириллу свою композицию. Рэперу она понравилась. Музыкант объяснилназвание альбома. Метемпсихоз в переводе с греческого означает "переселениедуш". По словам музыканта, Децл в последнее время очень интересовался этойтемой, пишет Teleprogramma.pro.