В Лондоне снова звучит жесткая риторика в адрес России.
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон пригрозил Москве расплатой за провокации. Политик заявил, что поддержит призыв из Белого дома увеличить расходы на оборону стран НАТО.
В Лондоне снова звучит жесткая риторика в адрес России.
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон пригрозил Москве расплатой за "провокации". Политик заявил, что поддержит призыв из Белого дома увеличить расходы на оборону стран НАТО.
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