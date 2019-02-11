× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/11-02-2019-raspoyasavshijsya-london-razrazilsya-ugrozami-v-adres-putina.html" target="_blank">Распоясавшийся Лондон разразился угрозами в адрес Путина</a> - В Лондоне снова звучит жесткая риторика в адрес России. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон пригрозил Москве расплатой за провокации. Политик заявил, что поддержит призыв из Белого дома увеличить расходы на оборону стран НАТО.