В британской прессе появилось письмо герцогини Сасекской, в котором она обратилась к отцу после скандала. Графологи проанализировали послание Меган Маркл.

В британской прессе появилось письмо герцогини Сасекской, в котором она обратилась к отцу после скандала. Графологи проанализировали послание Меган Маркл.На прошлой неделе близкие друзья бывшей актрисы сообщили о том,что королевская особа пережила эмоциональный срыв из-за скандала с отцом. Они были всерьез обеспокоены тем, что сильный стресс может повлиять на здоровье Меган Маркл и ее будущего ребенка. Недавно в Сети появился текст письма, в которомона обратилась к своему родственнику."Папа, я пишу это письмо с болью в сердце. Я не понимаю,почему ты решил выбрать такой путь и намеренно закрыл глаза на ту боль, которую нам причинил.Твои действия разбили мое сердце на миллионы осколков. Ты специально скрываешь от журналистов правду, какбудто кто-то тобой управляет. Какие-то вещи я никогда не пойму", – начала своепослание герцогиня.Супруга принца Гарри отметила, что всегда "любила и защищала" своегоотца, предлагала ему финансовую помощь, когда он испытывал проблемы со здоровьем. Когда за несколькодней до свадьбы таблоиды распространили слухи о том, что Томас пережил сердечныйприступ, то бывшая актриса сразу стала писать и звонить родственнику. Она умоляла, чтобыон принял ее помощь, но вместо это мужчина прекратил говорить с ней по телефону и предпочелдавать комментарии репортерам.Королевская особа попросила Томаса "перестать лгать журналистам"и "позволить ей жить спокойно". "Мывсегда поддерживали и защищали тебя, и ты прекрасно об этом знаешь. Гарри всегда был добр к тебе, поэтому твои нападки на него стали для меня настоящим ударом. Понеизвестной причине ты продолжаешь выдумывать плохие истории, и все глубже погружаешься в паутину, которую создал сам", – заявила .Эксперт Эмма Бах изучила почерк герцогини. По ее мнению,бывшая актриса является очень "осторожным человеком". И в то же время она – "эгоистка, которая любитвнимание публики". "Наклон ее почерка указывает на то, что перед нами настоящийстратег. Эта женщина точно знает, чего хочет. Она догадывается, что о ней думают вмире. В то же время герцогиня часто испытывает тревогу. Об этом говорят скачущие буквы", – пояснила графолог.Другой специалист Трейси Труселль считает, что супруга принца Гарри "вложила в это послание свои истинные чувства и мысли". Эксперт уверена, что произошедшие события "действительно серьезно повлияли на нее". "Ее письмо выглядит искусственным. Это говорит о том, что уязвима и вынуждена скрывать от окружающих боль, которую ей причинил близкий человек. Кроме того, она – перфекционистка", -уточняет специалист.