Олимпийская чемпионка Алина Загитова 7 раз пыталась уйти из
фигурного катания. Сначала ее останавливали от необдуманного поступка родители.
Позже сама спортсменка поняла, насколько спорт для нее важен.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова 7 раз пыталась уйти из
фигурного катания. Сначала ее останавливали от необдуманного поступка родители.
Позже сама спортсменка поняла, насколько спорт для нее важен.
Алине в совсем юном возрасте хотелось быть, как все "нормальные"
дети – хотоя бы просто поиграть на площадке. "Хотелось дурачиться, как и
всем детям. Играть на площадках, сходить на тот же каток с друзьями. Но когда
попыталась уйти в очередной раз, поняла, насколько фигурное катание важно для
меня, и больше его не бросала", – призналась Загитова.
16-летняя Загитова заняла второе место на чемпионате Европы 25
января. Алину обошла другая россиянка, Софья Самодурова. А ранее, на чемпионате
России, Загитова была пятой. Кроме того, Алина заняла второе место в финале
мирового Гран-при, уступив японской фигуристке Рики Кихире.
У чемпионки есть несколько секретов того, как заставить себя
трудиться каждый день. "Если ты поставил себе цель и идешь к ней, это тебя
и мотивирует продолжать. Тем более каждому спортсмену дается отдых, чтобы
собраться с силами и снова начать работать. Летом у нас есть отпуск две-три
недели. Этого хватает, чтобы отдохнуть", – рассказала . Кроме
того, ей помогает работать бодрая музыка.
Чемпионка также призналась, что, когда все же оставит
большой спорт, станет тренером. также напишет книгу о своей жизни в спорте. В книге будет много всего интересного – и смешного, и грустного. А еще - полезные советы от Загитовой, как себя вести во время тренировочного процесса и на
соревнованиях, передает Sport 24.