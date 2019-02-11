Олимпийская чемпионка Алина Загитова 7 раз пыталась уйти из фигурного катания. Сначала ее останавливали от необдуманного поступка родители. Позже сама спортсменка поняла, насколько спорт для нее важен.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова 7 раз пыталась уйти изфигурного катания. Сначала ее останавливали от необдуманного поступка родители.Позже сама спортсменка поняла, насколько спорт для нее важен.Алине в совсем юном возрасте хотелось быть, как все "нормальные"дети – хотоя бы просто поиграть на площадке. "Хотелось дурачиться, как ивсем детям. Играть на площадках, сходить на тот же каток с друзьями. Но когдапопыталась уйти в очередной раз, поняла, насколько фигурное катание важно дляменя, и больше его не бросала", – призналась Загитова.16-летняя Загитова заняла второе место на чемпионате Европы 25января. Алину обошла другая россиянка, Софья Самодурова. А ранее, на чемпионатеРоссии, Загитова была пятой. Кроме того, Алина заняла второе место в финалемирового Гран-при, уступив японской фигуристке Рики Кихире.У чемпионки есть несколько секретов того, как заставить себятрудиться каждый день. "Если ты поставил себе цель и идешь к ней, это тебяи мотивирует продолжать. Тем более каждому спортсмену дается отдых, чтобысобраться с силами и снова начать работать. Летом у нас есть отпуск две-тринедели. Этого хватает, чтобы отдохнуть", – рассказала . Крометого, ей помогает работать бодрая музыка.Чемпионка также призналась, что, когда все же оставитбольшой спорт, станет тренером. также напишет книгу о своей жизни в спорте. В книге будет много всего интересного – и смешного, и грустного. А еще - полезные советы от Загитовой, как себя вести во время тренировочного процесса и насоревнованиях, передает Sport 24.