9 февраля на Сахалине торжественно открылись международные зимние игры Дети Азии. Погода на Сахалине - за минус 20 по Цельсию, но участников из Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Афганистана и Кувейта мороз не смущает.

9 февраля на Сахалине торжественно открылись международные зимние игры "Дети Азии". Погода на Сахалине — за минус 20 по Цельсию, но участников из Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Афганистана и Кувейта мороз не смущает. Всего Игры собрали 1200 спортсменов из 20 стран.Вообще инициатива таких Игр под эгидой Международного олимпийского комитета принадлежит российскому региону Якутии. Но до сих пор они проводились только летом. Сейчас — Первые зимние. Южно-Сахалинск подготовился на "отлично".Новое название и новая точка на карте. В эти дни сотни молодых спортсменов открывают для себя остров Сахалин. "Дети Азии" — это атлеты до 16, но не старше из Иордании, Индии, Непала, Таиланда, Филиппин. Всего в списке — 20 стран-участниц. Остров пока незнакомый, но очень гостеприимный. Прямо в аэропорту угощают бутербродами с икрой.Лосось пока не ловится — не сезон — так что икра прошлогодняя. А вот навага — самой первой свежести. Путину только закончили — поймали 4000 тонн. Буквально за 10 дней. При том что понедельники рыбаки для промысла отменили.Кто-то ловит рыбу горами, кто-то — кучками. На удочку. Но рыбацкий азарт для всех един. И в мороз, и в метель над лунками дежурят любители подледного лова. Серебристая корюшка и навага с желтым брюшком — рыба, за которой приезжают на Сахалин со всех концов страны. Еще бы, когда подо льдом – такое! Рыба ходит косяками, но совсем не спешит на крючок. Но новичкам везет.Кстати, по этому принципу удача должна улыбнуться половине команд игр "Дети Азии". Многие из них на Сахалине впервые увидели снег, но готовы состязаться и в лыжных гонках, и в биатлоне, и в фигурном катании. Сборная Непала встала на лыжи впервые на острове. Спортсмены специально приехали за месяц, чтобы научиться кататься и не посрамить честь сборной.По мнению иностранных гостей, на Сахалине очень много снега. Сахалинцы же сетуют на бесснежье. Здесь привыкли к сугробам в человеческий рост. На невероятно красивом острове очень много туристических маршрутов, и одни из самых популярных туров — горные походы на снегоступах. С вершин в сотни метров открываются потрясающие виды — отсюда и надо любоваться Сахалином.Сахалинский ландшафт — находка для экстремалов. Горы — повсюду, даже в столице острова Южно-Сахалинске. Благодаря уникальному рельефу прямо в центре города работает горнолыжный курорт. Пожалуй, самый популярный на Дальнем Востоке. Неудивительно, что юные сахалинцы сначала учатся кататься на лыжах, и только потом — читать и писать.Поэтому в эти дни Сахалин — центр проведения первых зимних игр "Дети Азии". Здесь даже не пришлось строить что-то специально к соревнованиям. В городе уже были горнолыжные склоны, сноуборд-парк, ледовые арены. Только биатлонный комплекс благодаря Играм сдали с опережением сроков.После проведения "Детей Азии" здесь ждут большой поток туристов — благодаря Играм об острове узнают во всем мире. Но уже сейчас турпоток вырос: за последние три года — на 59%. Так, в прошлом году 280 тысяч человек посетили Сахалин и Курилы — уникальные острова, жемчужину на туристической карте России."Курильские острова — это, конечно, российская земля, в этом нет никаких сомнений. И в связи с тем, что этот вопрос поднимается и обсуждается, ВЦИОМ будет проводить в ближайшее время опрос жителей Курильских островов, и это будет мероприятие публичное", — заявил Валерий Лимаренко, временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области."Именно тех людей, которые живут, трудятся, детей растят на этих островах в Сахалинской области, именно их надо опросить. И мы услышим, что они ответят. Мы-то знаем, что они ответят. Но пусть об этом узнает весь мир. И тогда мы в этом деле поставим наконец-то основательную, четкую и обоснованную жирную точку. И хватит дискутировать", — считает Виталий Гомилевский, депутат Сахалинской областной думы, председатель постоянного Комитета по социальной политике.Результаты опроса — по крайней мере, жителям Сахалинской области — известны наверняка. Здесь каждый влюблен в свой край. И каждый стремится сделать его лучше.Алексей Ткаченко взял дальневосточный гектар, чтобы открыть питомник ездовых собак. За племенными псами летал на Камчатку и теперь ждет от них потомство, чтобы со своей командой поехать на "Берингию" — самую масштабную в стране гонку на ездовых собаках. А главная мечта — начать проведение подобных соревнований на Сахалине.У собак в питомнике — настоящий спортивный режим. Несколько раз в неделю — тренировки, питание — строго по графику. Подготовленные псы должны проходить сотни километров.Еще недавно такой транспорт для Сахалина был экзотикой. А сейчас ездовой спорт на острове активно развивается и очень популярен среди туристов. Потому что можно себя попробовать как в роли пассажира, так и в роли каюра, то есть погонщика собак.Может, когда-то ездовой спорт включат и в программу зимних "Детей Азии". Пока же маленькие спортсмены могут выбирать из 8 дисциплин. Игры проводятся впервые, но уже получили поддержку Международного олимпийского комитета. Это позволяет использовать соответствующую символику. Так что Сахалин в эти дни стал островом пяти олимпийских колец.