В заключительном матче третьего этапа хоккейного Евротура – Шведских игр встречались сборные Швеции и Финляндии. Основное время завершилось вничью 4:4, а буллиты лучше выполнили финны.

В заключительном матче третьего этапа хоккейного Евротура – Шведских игр встречались сборные Швеции и Финляндии. Основное время завершилось вничью 4:4, а буллиты лучше выполнили финны.В составе сборной Финляндии дважды отличился Нико Оямяки, по шайбе забросили Юхани Тюрвяйнен и Ээмели Суоми. В составе "Тре Крунур" дубль сделал Эмиль Бергстрем, по одному голу записали на свой счет Исак Лундстрем и Юаким Нюгорд.Победителем Шведских игр стала сборная Чехии, завершившая турнир с 6 очками. На втором месте с пятью очками сборная России. У шведов 4 очка, финны стали четвертыми с тремя очками.