Актриса Екатерина Олькина рассказала о своем опыте работы в новом телевизионном проекте, посвященном людям с экстрасенсорными способностями. Звезда сериала Гадалка вспомнила, с какими трудностями она столкнулась на съемочной площадке.

Актриса Екатерина Олькина рассказала о своем опыте работы в новомтелевизионном проекте, посвященном людям с экстрасенсорными способностями.Звезда сериала "Гадалка" вспомнила, с какими трудностями она столкнулась на съемочной площадке.Артистка призналась, что искренне восхищается талантом итрудолюбием режиссера Илья Казанкова. По словам Ольниковой, он обладает особеннымвосприятием мира, и это вдохновляет ее принимать участие даже в опасных для здоровья сценах. Екатерина рассказала, что для съемок одной из серий она должна была пройти по улице всорочке в холодную погоду."У него есть свое определенное восприятие мира и то, как он хочет воплотить это наэкране. Я стала абсолютной поклонницей Ильи, как режиссера, посмотрев егоразные работы, в том числе короткометражки. А потом сказала, что готова воплотитьв кадре любую его идею. Когда нужно было при минусовой температуре, ночью надобрывом идти в одной сорочке босиком по стройке, конечно, я все сделала, как имзадумано", – поделилась звезда в интервью изданию .Она исполнила роль экстрасенса по имени Люси. Женщина обладает сверхчеловеческими способностями и хочет использовать их для того, чтобы помогать людям. Так героиня попадает в полицейский участок, где сталкивается с "материальным миром". Для серьезных и дисциплинированных следователей Люси становится "становится камертоном", потому что она видит все события в другом свете.В съемках также приняли участие Михаил Пореченков, Юлия Ауг и Александр Асташенко. Как отмечает Ольникова, создателям проекта удалось создать приятную атмосферу на съемочной площадке. "Они задают такую очень непосредственную, непринужденную атмосферу на площадке, и знаете, всем очень легко от этого. Все происходит с юмором и очень теплым отношением друг другу", – заключила она.