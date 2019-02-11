В итальянском Турине проходит этап Кубка мира по шорт-треку. Сборная России выиграла смешанную эстафету.

В итальянском Турине проходит этап Кубка мира по шорт-треку. Сборная России выиграла смешанную эстафету, а вслед за ней победу одержала мужская команда.Российская команда, за которую выступали Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Павел Ситников и Евгения Захарова, заняла первое место с результатом 2 минуты 40,553 секунды. На втором месте сборная Канады (2.40,614), третьей стала команда из США (2.43,493).Мужская сборная России, которую составили Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников, победила в эстафете со временем 7 минут 0,206 секунды. На втором месте команда Японии (7.00,703), третьими стали итальянцы (7.06,520).Женская сборная России, в составе Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова, заняла третье место с результатом 4 минуты 12,590 секунды. На первом месте голландцы (4.10,115), второе место заняла сборная Италии (4.11,021).