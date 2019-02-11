9 февраля в Риге прошел митинг в поддержку мэра столицы Латвии Нила Ушакова. Партия Нила Ушакова Согласие в октябре прошлого года одержала победу на выборах в парламент страны и претендовала на создание правительства.

Автор: Дмитрий Киселёв9 февраля в Риге прошел митинг в поддержку мэра столицы Латвии Нила Ушакова. Партия Нила Ушакова "Согласие" в октябре прошлого года одержала победу на выборах в парламент страны и претендовала на создание правительства. В результате четырехмесячных переговоров партию "Согласие", грубо говоря, "бортанули", ведь она якобы "пророссийская", а образовалась коалиция карликовых партий. Премьером от нее стал гражданин США Кришьянис Кариньш. Смех в том, что партия Кариньша — самая маленькая в парламенте Латвии.Поняв, что "Согласие" Нила Ушакова — серьезная сила и сдаваться не собирается, латышские русофобы решили через уголовное давление добить мэра Риги. Так, 30 января в рабочем кабинете и дома у Нила Ушакова сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией произвели обыски по подозрению в получении взятки в размере 800 тысяч евро от поляков и чехов за поставку в Ригу 200 автобусов и троллейбусов. Сам Ушаков заявляет, что никаких противоправных действий не совершал.Происходящее вписывается в логику борьбы в Латвии со всем русским и российским. Борьба эта столь же беспощадна, сколь и бессмысленна. Но идет уже не первое десятилетие, даже в ущерб латвийской промышленности и экономике.Автор: Александр РогаткинКто бы мог подумать, что маленькая балтийская килька превратится в крупнокалиберное оружие санкционной войны. Именно шпроты больнее всего ударили по экономике Латвии — пятый год этот популярный с советских времен продукт не может "доплыть" до российских прилавков. Некоторые латвийские производители шпрот работали только на Россию и от введенных Москвой ответных мер так и не смогли оправиться.Шпротные заводы для Салацгрива — градообразующие предприятия. Они были здесь еще с советских времен. Теперь наполовину — в руинах."Только один завод остался. После санкций работы меньше стало", — рассказала Ливия Остапчук, сотрудница консервного завода.Ливия уже четверть века сортирует царскую шпроту по консервным банкам. В каждой должно быть 224 грамма. Теперь шпроты отправляют все больше в Европу — туда, куда уехало на заработки чуть ли не полгорода."Правительство виновато. Рабочие хотят работать, а правительство — карманы набить", — уверена Ливия.Директор этого консервного завода Арнольд Бабрис продолжает клеить на банки со шпротами символы Российской Империи. Это настоящие, "царские" шпроты, хоть и идут они в Польшу и на Украину."Этикетка — царская, она запатентована в 1905 году. Есть еще портрет Николая II. У меня есть оригинальные этикетки 1905 года. Мы используем этот дизайн", — рассказал Бабрис.Он вовсю расхваливает свои "золотые" шпроты и новую прозрачную упаковку. В ней — рыбка к рыбке, как патрон к патрону. Все — на виду. Это латвийские политики продолжают жить в старой консервной банке и, как шпроты в масле, купаются в своих русофобских комплексах."У нас очень много людей в политике, которые вообще не заботятся о национальных интересах как таковых, включая нашего министра иностранных дел. Они работают для чужой страны, не для Латвии", — уверен Арнольд Бабрис.Год назад Роскомнадзор частично снял запрет с двух предприятий на ввоз шпрот. Но одно уже закрыло производство, а второе перенесло его в нашу страну. Арнольд Бабрис говорит, что Латвия, в принципе, приспособилась к санкциям, как и Россия, наладившая в Калининградской области свое консервное производство. Правда, бизнесмен не перестает утверждать, что его шпроты вкуснее. Но что делать? Маленькая рыбка уже тридцать лет становится первой жертвой российско-латвийской политики.В продовольственной корзине латвийских пенсионеров шпроты за 2-3 евро банка нечастый гость. Как и в советские времена, — только по праздникам, потому очень дорогие.Для бывшей воспитательницы детского сада Эдит Дитмане независимость и европейский путь Латвии явно в тягость. "О Европе нам трудно говорить, мы никакая не Европа, а страна какого-то третьего мира, даже хуже", — отметила Эдит.Рижский торговый порт — некогда крупнейший в Советском Союзе. Еще в 90-е годы здесь яблоку негде было упасть. Россия перенаправляет свои грузы в новые, только построенные порты Ленинградской области — туда ушла основная перевалка угля, нефти и контейнеров. Но рижский порт по-прежнему востребован. Российские компании "Уралкалий" и "Уралхим" открыли здесь свои терминалы минеральных удобрений и стали лидерами латвийской экономики.Но Москва уже приняла политическое решение, и этим российским компаниям предложено построить терминалы под Санкт-Петербургом. Место определено. Россия больше не собирается инвестировать в экономику недружественного государства.Вместо контейнеровозов в рижском порту все чаще швартуются натовские корабли. Как писала местная пресса, американский ракетный эсминец "Портер" пришел для поддержания стабильности в регионе."Чем больше у нас присутствует НАТО, тем меньше у нас присутствует российский транзит. Это взаимосвязанные вещи", — отметил экономист Эйнарс Граудиньш.Но не во всех бедах, к счастью, виновата только Россия. Соседи по Прибалтики сами не упускают шанса по-тихому вредить друг другу.Несколько лет назад прямо на границе Литва разбирает железную дорогу, чтобы не пускать свои и белорусские грузы в латвийские порты. Тем самым дорога в светлое экономическое будущее стала еще длиннее.На литовцев пожаловались в Европейский суд поляки, которые купили нефтеперерабатывающий завод и бензин отправляли через латвийские порты. Вильнюс приговорили к многомиллионным штрафам и обязали восстановить железную дорогу. Но дорога по-прежнему завалена снегом."История экономических войн между двумя сестрами — Латвией и Литвой — давнее происхождение имеет. Я читал еще в довоенной газете 30-х годов о том, что крестьянин литовского села перегнал ночью стадо через пограничную речку в Латвию, чтобы продать на мясо и тем самым подорвать латвийскую мясную промышленность", — рассказал журналист Юрий Алексеев.Знаменитая Юрмала отдыхает от новогодних и рождественских праздников. На улицах — тихо. Но сезоном здесь довольны, несмотря на уход "Новой волны" и других российских фестивалей. Туристы из России вновь стали возвращаться на Рижское взморье.Юрмала всегда ориентировалась на российских туристов. Тут меню и туристические брошюры всегда были на "великом и могучем", а латыши жаловались, что без знания русского языка сложно устроиться на работу.За последние годы в Юрмале закрылись десятки ресторанов и кафе. Но остальные держатся. А вот что точно, так это то, что из Юрмалы ушли российские инвесторы, оставив недостроенными отели и кемпинги.Владелец строительной фирмы из Юрмалы Леонид Кузьмин говорит, что многие россияне из-за политических проблем отказались от покупок недвижимости на побережье. Поэтому цены упали на 30%. Местные чиновники, чтобы вернуть инвесторов, по словам застройщика, даже умерили свои аппетиты, уменьшив сумму взяток.Транзисторный приемник "ВЭФ" рижского производства был практически в каждой советской семье. С его помощью легко можно было ловить "Голос Америки" и ВВС. В Латвии даже считают, что именно этот приемник помог разрушить Советский Союз. Правда, сам радиозавод это не спасло — закрыли, как и все остальные производства.Руслан Григорович основал в Елгаве частный Музей достижений советской промышленности. Часть экспонатов — родом из Латвийской ССР."Стараюсь сохранять всю продукцию, что производили в Латвии, чтобы осталась история о довольно-таки большой промышленности, которая была в советский период в Латвии", — сказал Григорович.На стене — флаг Советской Латвии с запрещенным теперь серпом и молотом. За такое и под суд можно загреметь. Гордость автомобильной коллекции — несколько микроавтобусов "РАФ". Их завод был недалеко от музея. Все машины — на ходу.С 1975 года автозавод в Елгаве выпустил почти 300 тысяч микроавтобусов под маркой "РАФ-2203". В середине 90-х завод закрыли. Власти тогда легко расставались со всем советским.А несколько лет назад снесли все заводские цеха. Руслан успел спасти три знаменитые на весь Советский Союз буквы, которые висели на фасаде.Самый лучший бальзам на раны российско-латвийских отношений — это, конечно же, черный "Рижский бальзам". Невероятно популярный и дефицитный в советские времена. Сейчас, даже несмотря на взаимные санкции, он легко находит дорогу к российским потребителям. Есть бальзам классический, с вишней, со смородиной. Экспорт знаменитых глиняных бутылочек растет год от года."До сих пор Россия является одним из больших рынков экспорта", — отметила Айя Заблоцка, главный технолог завода Latvijas Balzams.В рецепте — с два десятка разных ингредиентов: от сушеной черники до перуанского бальзамного масла. Настаивается экстракт в дубовых бочках, а в металлических хранятся сырье и полуфабрикаты."Когда эмигрировали немецкие предприниматели, они закопали их в землю. А потом после Второй мировой войны их раскопали. И некоторые из них до сих пор используются у нас в производстве", — отметила Айя Заблоцка.Здесь любят говорить, что "Рижский бальзам" в два раза старше русской водки и когда-то помог вылечить Екатерину II от болей в желудке. Современным государственным деятелям, как убеждены технологи, напиток тоже не повредит. Нужно совсем немного."Если бы они сели за рюмочкой бальзама, все бы произошло отлично. Этот бальзам открывает человеческие души, как и водка, кстати. И люди становятся добрее", — уверена Айя Заблоцка.Напиток еще успокаивает нервы и избавляет от паранойи. Латвийским властям точно надо прислушаться.