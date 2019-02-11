Даже если виновник утечки секретной информации будет найден, его практически невозможно уволить, считает и. о. руководителя аппаратом Белого дома Мик Малвэни.

Источник утечки личного конфиденциального графика президента США Дональда Трампа будет выявлен в течение наступающей недели. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News руководящий аппаратом сотрудников Белого дома Мик Малвэни. Он высказал предположение, что доступ к такой информации мог получить сотрудник, проработавший в администрации не менее трех месяцев. Скорее всего, он будет уволен. Хотя процедура увольнения работника такого уровня всегда непростая задача."Обычно это сделать практически невозможно", — считает Малвэни.Личный график Трампа за последние три месяца стал достоянием гласности неделю назад. Из него следует, что просыпается президент довольно поздно, приступает к делам не ранее 11 часов утра, а большую часть дня проводит за просмотром телевизора и написанием сообщений в Twitter. На телевизор и соцсети, а также телефонные звонки и чтение газет уходит почти 60% рабочего времени президента или 300 часов. Только 77 часов выделяются на официальные заседания и встречи. Меньше всего — 38 часов уходят на участие президента в официальных мероприятиях. Нередко президент отклоняется от графика, совмещая телефонные переговоры с совещаниями.По мнению Малвэни, инцидент с утечкой еще раз доказал, что президенту необходимо реформировать государственную службу, чтобы он мог доверять своим сотрудникам.