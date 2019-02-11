Известный актер Андрей Ургант (отец телеведущего Ивана Урганта) пострадал от бездействия коммунальщиков. Квартиру знаменитости залило водой, а несколькими днями ранее артист сломал ногу, поскользнувшись на неочищенном тротуаре.

Известный актер Андрей Ургант (отец телеведущего Ивана Урганта) пострадал от бездействиякоммунальщиков. Квартиру знаменитости залило водой, а несколькими днями ранее артист сломал ногу, поскользнувшись на неочищенном тротуаре.Андрей Ургант рассказал, что его жилище находится напоследнем этаже, поэтому протечки стали для него делом обыденным. Этот год длязвезды не стал исключением.После того, как в Санкт-Петербург пришло потепление, кровлядома, в котором проживает Ургант, не выдержала подтаявшего снега ирастрескалась, теперь в апартаментах звезды обильная течь. "Поэтому, когда у меня протекла кухня и хлынула вода черезпотолок (а я живу на верхнем этаже), я в очередной раз не удивился. Не удивилсяи тому, что коммунальные службы, не смотря на мои звонки, даже не пришли", -отмечает звезда.Артист отметил, что уже после того, как вода залила квартиру, ответственные службы зашевелились и заделали появившиеся щели полиэтиленовымирулонами. Андрею Львовичу пообещали, что потолок не рухнет в ближайшие два дня,пока он будет в Москве."Поэтому я не стал делать никакой перестановки мебели.Надеюсь, как обещали, пришлют кровельщиков и частично починят крышу", -цитирует звезду сайт радиостанции .Отметим, что из-за бездействия коммунальщиков севернойстолицы пострадал на только ремонт артиста. Несколькими днями ранее АндрейУргант поскользнулся на заледеневших ступеньках и сломал ногу. Сейчас актерприходится выходить на сцену в гипсе и с тростью.