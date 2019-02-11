Скоропостижный уход из жизни знаменитой певицы сподвиг телеведущую сесть за перо. Анфиса Чехова написала и выпустила собственную книгу стихов.

Скоропостижный уход из жизни знаменитой певицы сподвиг телеведущую сесть за перо. Анфиса Чехова написала и выпустила собственную книгу стихов.Знаменитостьпризналась, что писать стихи пробовала еще в детстве. Свое первое стихотворениеЧехова написала телеведущая в пять лет. Оно показалось ей смешным, и былопосвящено гномам.Увлечение с годами непрошло. Однако однажды Анфиса чуть не бросила это занятие. Дело в том, что послеучастия в одном поэтическом конкурсе Чехова не получила признания. Но нескольколет назад звезда с новой силой начала писать стихи.А побудила Чехову кзанятиям поэзией смерть подруги, певицы Жанны Фриске от онкологии. Причемвдохновение могло посетить телеведущую совершенно внезапно. "Видимо, от эмоций, переживаний из меня буквальнолетели сотни строк, и то, что я считала забытым, всплыло вновь", – цитируетЧеховуСвое творчество телеведущаядолго не воспринимала, ноблизкие убедили ее попробовать, и недавно Чехова выпустила дебютный поэтическийсборник. Звезда экрана была приятно удивлена тем, какое количество людей ееподдержали.По словам Анфисы Чеховой, главноепреимущество ее произведений – искренность. Эмоции по поводу смерти подруги ирассуждения о смысле жизни нашли свое отражение на страницах книги.