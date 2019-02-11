Скоропостижный уход из жизни знаменитой певицы сподвиг телеведущую сесть за перо. Анфиса Чехова написала и выпустила собственную книгу стихов.
Скоропостижный уход из жизни знаменитой певицы сподвиг телеведущую сесть за перо. Анфиса Чехова написала и выпустила собственную книгу стихов.
Знаменитость
призналась, что писать стихи пробовала еще в детстве. Свое первое стихотворение
Чехова написала телеведущая в пять лет. Оно показалось ей смешным, и было
посвящено гномам.
Увлечение с годами не
прошло. Однако однажды Анфиса чуть не бросила это занятие. Дело в том, что после
участия в одном поэтическом конкурсе Чехова не получила признания. Но несколько
лет назад звезда с новой силой начала писать стихи.
А побудила Чехову к
занятиям поэзией смерть подруги, певицы Жанны Фриске от онкологии. Причем
вдохновение могло посетить телеведущую совершенно внезапно. "Видимо, от эмоций, переживаний из меня буквально
летели сотни строк, и то, что я считала забытым, всплыло вновь", – цитирует
Чехову
Свое творчество телеведущая
долго не воспринимала, но
близкие убедили ее попробовать, и недавно Чехова выпустила дебютный поэтический
сборник. Звезда экрана была приятно удивлена тем, какое количество людей ее
поддержали.
По словам Анфисы Чеховой, главное
преимущество ее произведений – искренность. Эмоции по поводу смерти подруги и
рассуждения о смысле жизни нашли свое отражение на страницах книги.