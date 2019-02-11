Журналисты ФАН попросили Любовь Соболь прокомментировать повторное приглашение Евгения Пригожина посетить комбинат Конкорда. Ранее предприятие стало объектом критики Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Журналисты попросили Любовь Соболь прокомментировать повторноеприглашение Евгения Пригожина посетить комбинат "Конкорда". Ранее предприятие стало объектом критики Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).Однако Соболь перестала отвечать на звонки, а затем и вовсе куда-топропала. Сложилось впечатление, что она не хочет ехать впроизводственное учреждение.По словам корреспондентов ФАН, Соболь обещала побеседовать с ними по телефону позже, но затем перестала брать трубку.Ранее"Политэксперт" писал, что Евгений Пригожин согласился лично показатьЛюбови Соболь комбинат питания "Конкорд", как она и просила. Однакоперед этим ведущей необходимо получить санитарную книжку и пройти медосмотр.Покасотрудница ФБК, которую нередко называют "крикливой женщиной вкрасном", не ответила на повторное приглашение Пригожина. Онаподозрительно молчит уже три дня.