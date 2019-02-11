Журналисты ФАН попросили Любовь Соболь прокомментировать повторное
приглашение Евгения Пригожина посетить комбинат Конкорда. Ранее предприятие стало объектом критики Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Журналисты попросили Любовь Соболь прокомментировать повторное
приглашение Евгения Пригожина посетить комбинат "Конкорда". Ранее предприятие стало объектом критики Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Однако Соболь перестала отвечать на звонки, а затем и вовсе куда-то
пропала. Сложилось впечатление, что она не хочет ехать в
производственное учреждение.
По словам корреспондентов ФАН, Соболь обещала побеседовать с ними по телефону позже, но затем перестала брать трубку.
Ранее
"Политэксперт" писал, что Евгений Пригожин согласился лично показать
Любови Соболь комбинат питания "Конкорд", как она и просила. Однако
перед этим ведущей необходимо получить санитарную книжку и пройти медосмотр.
Пока
сотрудница ФБК, которую нередко называют "крикливой женщиной в
красном", не ответила на повторное приглашение Пригожина. Она
подозрительно молчит уже три дня.