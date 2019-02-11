Ольга Бузова сделала важное заявление. Обложившаяся игрушками поющая ведущая призналась, что уже несколько дней сидит дома из-за проблем со здоровьем.

Ольга Бузова сделала важное заявление. Обложившаяся игрушками поющая ведущая призналась, что уже несколько дней сидит дома из-за проблем со здоровьем.работает без перерывов с тех пор, как оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Редкие паузы звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" делает только по очень внушительным поводам. Иногда Ольга позволяет себе такую роскошь как отпуск.Поэтому немудрено, что в последнее время в своем аккаунте в Instagram Ольга Бузова все чаще публикует видео, где снимает свою руку с капельницей. Поющая ведущая объясняет их применение нехваткой витаминов. Однако сейчас, по всей видимости, ситуация дошла до точки. Вот уже несколько дней Ольга сидит дома и не может говорить, ее организм дал серьезный сбой.О проблемах со здоровьем сообщила поклонникам, опубликовав фотографию, которую сделала на фоне игрушек и двух собак. Живот поющая ведущая прикрыла смешным зайкой. "Вот уже три дня я дома, у меня постельный и голосовой режим ( говорить нельзя), и с утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сделала заявление Бузова.Гламурная брюнетка призналась, что ситуация настолько серьезна, что она даже работать не может. "Врачи строго настрого запретили мне выходить из дома ... и никаких "но" ! Они уже знают, что я могу сбежать на работу 🙄🤫 Но сейчас уже не до шуток, все очень серьезно, мой организм сейчас очень слабый... дал сбой в самый неподходящий момент", – рассказала .Звезда "Дома-2" полностью поглощена заботами о своем здоровье. "Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное еще поднять иммунитет 🙏🏻 Я сильная, и я справлюсь со всем 💪🏻" – убеждена поющая ведущая.В заключение поблагодарила всех своих фанатов за поддержку: "Спасибо всем моим друзьям и близким, что Вы так заботитесь обо мне, спасибо за Ваше внимание, у меня дома просто фруктово-ягодный рай 🍓🍒🍍🍏🥝 и еще цветочки 💐🌹🌷 Ааааа и мишка новенький🙃🐻 Люблю Вас❤😘 Мои хорошие, скажу банальную фразу, но это истина! Самое главное – это здоровье! Берегите себя! 🙏🏻 Когда мы хорошо себя чувствуем и не болеем, то можем все!"