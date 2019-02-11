Расходы на нацпроекты в России с 2019 по 2024 годы составят 25,7 трлн руб., следует из целевых показателей и основных результатов реализации национальных проектов, опубликованных на сайте правительства, сообщает РИА Новости

Расходы на нацпроекты в России с 2019 по 2024 годы составят 25,7 трлн руб., следует из целевых показателей и основных результатов реализации национальных проектов, опубликованных на сайте правительства, сообщает РИА Новости.Из общего бюджета национальных проектов 13,158 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, 7,515трлн — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на нацпроекты оцениваются в 4,9 трлн руб.Расходы на нацпроект Экология составят 4,041 трлн руб., на Демографию — 3,105 трлн руб., на Здравоохранение — 1,725 трлн руб., на проект Цифровая экономика — 1,634 трлн руб., на проект Жилье и городская среда — 1,066 трлн руб. На Образование и Науку — 784,5 млрд и 636 млрд руб. соответственно. На нацпроект Культура — 113,5 млрд руб.