После взрыва в жилом доме в стокгольмском пригороде Варберг в шведской столице решили срочно эвакуировать посетителей Королевского драматического театра. Дело в том, что из-за бутафорского дыма на сцене сработали датчики пожарной сигнализации, сообщает издание Expressen.

После взрыва в жилом доме в стокгольмском пригороде Варберг в шведской столице решили срочно эвакуировать посетителей Королевского драматического театра. Дело в том, что из-за бутафорского дыма на сцене сработали датчики пожарной сигнализации, сообщает издание Expressen.Автомобили экстренных служб прибыли на место происшествия через несколько минут, но их помощь не понадобилась. Представитель пожарной службы города Тони Франк подтвердил, что пожарную тревогу спровоцировал бутафорский дым, передает РИА Новости.Что касается взрыва в доме в пригороде Варберг, о нем известно лишь, что в результате ЧП погиб один человек. Представители полиции также не смогли сообщить ничего конкретного, допустив, что это был несчастный случай. На всякий случай жители соседних домов были эвакуированы.