Злоумышленница работала товароведом и, используя служебное положение, совершила хищение ювелирных изделий на сумму 1 млн рублей...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Басманному району задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в краже ювелирных изделий из ломбарда.В полицию с заявлением обратился руководитель одного из ломбардов, расположенных на улице Маросейка. Он сообщил, что в ходе инвентаризации, обнаружена недостача ювелирных изделий. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Земляной вал задержали подозреваемую – 30-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что злоумышленница работала товароведом в данной организации и, используя служебное положение, совершила хищение ювелирных изделий, которые она заложила в ломбард, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60