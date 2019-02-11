Звезда сериала Глухарь Андрей Лебедев решил выяснить, является ли он отцом пятилетнего Тараса. Артист стал гостем программы На самом деле Первого канала.

Звезда сериала "Глухарь" Андрей Лебедев решил выяснить,является ли он отцом пятилетнего Тараса. Артист стал гостем программы "На самом деле" Первогоканала.Много лет назад Лебедев приезжал в Воронеж для проведениямастер-класса. Там он познакомился с девушкой по имени Ольга. У артиста ипоклонницы был яркий, но непродолжительный роман.Прошли годы, Андрей и думать забыл о провинциалке по имениОльга. Однако четыре месяца назад девушка напомнила о себе. Онапозвонила актеру и заявила, что растит его сына.57-летний Лебедев спокойно отнесся к новости о предполагаемомотцовстве. Он перевез Ольгу и мальчика к себе, и окружил их заботой.Однако спустя время Ольга рассказала артисту, мол, естьвероятность, что ребенок родился не от него. Шесть лет назад она встречалась смужчиной по имени Александр. Именно онзабирал ее из роддома, но потом пропал.В конце программы ведущий шоу Дмитрий Шепелев огласилрезультаты экспертизы ДНК. Выяснилось, что Лебедев не является биологическимродителем мальчика. Настоящим отцом ребенка оказался бросивший Ольгу Александр.