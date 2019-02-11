Звезда сериала Глухарь Андрей Лебедев решил выяснить,
является ли он отцом пятилетнего Тараса. Артист стал гостем программы На самом деле Первого
канала.
Звезда сериала "Глухарь" Андрей Лебедев решил выяснить,
является ли он отцом пятилетнего Тараса. Артист стал гостем программы "На самом деле" Первого
канала.
Много лет назад Лебедев приезжал в Воронеж для проведения
мастер-класса. Там он познакомился с девушкой по имени Ольга. У артиста и
поклонницы был яркий, но непродолжительный роман.
Прошли годы, Андрей и думать забыл о провинциалке по имени
Ольга. Однако четыре месяца назад девушка напомнила о себе. Она
позвонила актеру и заявила, что растит его сына.
57-летний Лебедев спокойно отнесся к новости о предполагаемом
отцовстве. Он перевез Ольгу и мальчика к себе, и окружил их заботой.
Однако спустя время Ольга рассказала артисту, мол, есть
вероятность, что ребенок родился не от него. Шесть лет назад она встречалась с
мужчиной по имени Александр. Именно он
забирал ее из роддома, но потом пропал.
В конце программы ведущий шоу Дмитрий Шепелев огласил
результаты экспертизы ДНК. Выяснилось, что Лебедев не является биологическим
родителем мальчика. Настоящим отцом ребенка оказался бросивший Ольгу Александр.