Мужчину допросили полицейские

Мужчину допросили полицейскиеВодителя «Шкоды», чьё экстремальное вождение обсуждает весь город, опросили полицейские. Мужчина утверждает, что страдает от провалов в памяти.Напомним, что 9 февраля на федеральной трассе М-7 при задержании полицейскими автомобиля «Шкода», который несколько раз нарушил правила дорожного движения и в прямом смысле слова протаранил «живой щит» из машин владимирцев, организованный сотрудниками ГИБДД.Мужчина рассказал правоохранителям, что не помнит момент погони. Память вернулась только тогда, когда его приковали к машине наручниками. Водитель уверяет, что такое было впервые.