В Сети появился новый трейлер фильма Алладинот киностудии Disney. Зрителям наконец показали, как в образе джинна будет выглядеть актер Уилл Смит. От увиденного многие поклонники истории буквально оторопели.

В Сети появился новый трейлер фильма "Алладин"от киностудии Disney. Зрителям наконец показали, как в образе джинна будет выглядеть актер Уилл Смит. От увиденного многие поклонники истории буквально оторопели.Современный зритель мечется между Сциллой и Харибдой, где в образе этих древнегреческих чудовищ выступают с одной стороны желание увидеть любимую и знакомую с детства историю в новой обертке ремейка, а с другой – опасения, переходящие в уверенность, что каждая такая попытка неизбежно заканчивается разочарованием. Поэтому к новости о том, что культовый режиссер боевиков Гай Ричи взялся за съемки блокбастера "Аладдин" многие восприняли настороженно.Однако настоящая волна негодования прокатилась по Сети после того, как был опубликован трейлер картины, где наконец-то показали Уилла Смита в роли джинна, передает "". Некоторые поклонники стали упирать на то, что созданный образ совсем не похож на тот, что был в завоевавшем их сердца мультфильме. Другие же обратили внимание на актерскую игру Смитта, которая, по их словам, всегда остается одинаковой, вне зависимости от того, что за роль ему досталась.