Солистка группы YUKO Юлия Юрина может стать участницей от Украины на международном песенном конкурсе. После выступления в полуфинале национального отбора на "Евровидение" певица призналась, что на самом деле является гражданкой России.На первом отборочном полуфинале коллектив исполнилкомпозицию GALYNA GULIALA. Как утверждаетвокалистка, участники группы специально написали песню на украинском языке, чтобы подчеркнуть его значимость и красоту. После номера певица заявила, что является гражданкой России,но живет на Украине уже семь лет.Юлия добавила, что недавно получила вид на жительство в стране. Члены жюри поинтересовались, выступал ли проект YUKO в России, на что Юрина ответила положительно. "Мы выступали у меня дома, я гражданка РФ", – цитирует солистку "Российский диалог". Несмотря на это эксперты разрешили группе пройти в финал национального отбора.Известно, что еще одним претендентом на участие в "" стал украинский музыкальный проект Mavur. Примечательно, что группа даст два концерта вРоссии в апреле 2019 года. Многие украинские пользователи обвинили Анну Корсун в том, что она предала страну и посоветовали ей больше не возвращаться на родину.Международный конкурс песни пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Нашу страну представит исполнитель Сергей Лазарев. В 2016 году певец уже выступал на "" с песней You Are The Only One. Тогда музыкант завоевал третье место.