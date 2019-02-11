Американские родственники постоянно рассказывают прессе, как сильно изменилась Меган Маркл после того, как стала членом королевской семьи. Якобы зазнавшаяся герцогиня Сассекская отказывается общаться со сводной сестрой Самантой Грант и отцом Томасом Марклом, считая их людьми недостойными. Меж тем, журналисты выяснили, что в реальности все не так, как заявляют близкие знаменитости.

Американские родственники постоянно рассказывают прессе, каксильно изменилась Меган Маркл после того, как стала членом королевской семьи.Якобы зазнавшаяся герцогиня Сассекская отказывается общаться со сводной сестройСамантой Грант и отцом Томасом Марклом, считая их людьми недостойными. Меж тем,журналисты выяснили, что в реальности все не так, как заявляют близкие знаменитости.Еще совсем недавно Томас Маркл в эфире британскоготелевидения заявлял, что не может связаться с дочерью. Якобы те контакты Меган,которые у него были, уже неактуальны, а новые ему не предоставляют."Она меня игнорирует. Я не знаю, почему так происходит.Я очень люблю свою дочь. Я хочу, чтобы она связалась со мной, отправила текст,хоть что-нибудь. В ее жизни должно быть место для меня, ведь я ее отец", – накамеру заливался слезами родственник знаменитости.Однако, накануне стало известно, что герцогиня Сассекская неменяла телефонного номера. Друзья знаменитости дали интервью, в котором рассказали,что связаться с Меган Маркл очень просто. Более того, став членом королевскойсемьи американка ничуть не изменилась. Супруга принца Гарри готовит для себя имужа, сама кормит, моет и убирает за собаками, да и в общении осталась прежней.Об этом сообщает Cosmopolitan.Между тем, сама Меган уже давно готова помириться самериканскими родичами. Единственное условие для прекращения вражды – это отказот общения с прессой. Только при таком уговоре герцогиня Сассекская готовавозобновить отношения.Однако, Томас, остается глух к предложениям дочери. Мужчина судовольствием дает порочащие Меган интервью, создавая ей образ холодной ирасчетливой негодяйки, естественно, делает он это не бесплатно. Ушлый родственник супруги британского принца то и дело "продает" любимую, как он сам утверждает, наследницу прессе за кругленькую сумму.