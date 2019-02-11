УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Погониной Елены Александровны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Погониной Елены Александровны, 1984 года рождения, которая 5 февраля 2019 года ушла из дома в посёлке Щапово и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 155 см., плотного телосложения, волосы темные.Была одета: пальто коричневого цвета, шапка серого цвета, лосины черного цвета, свитер белый, короткие черные сапоги.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 865-87-64 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)-010-51-79