УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Стрещук Виктории Владимировны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Стрещук Виктории Владимировны, 22.06.1989 года рождения, которая 25 января 2019 года ушла из дома в г. Троицк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 18-20 лет, рост 165 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы короткие до плеч черного цвета.Была одета: шапка белого цвета с розовым помпоном, шарф белого цвета, пуховик черного цвета с капюшоном, ниже колен, джинсы синего цвета, полу сапоги замшевые коричневого цвета.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(495) 850-22-38