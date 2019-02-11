А вот психиатрического стационара можно не ждать

А вот психиатрического стационара можно не ждатьВ Струнинской больнице откроют отделения паллиативной, онкологической и реабилитационной помощи, сообщил директор облздрава Алексей Мозалев.Отделение паллиативной медицинской помощи необходимо для улучшения качества жизни неизлечимых больных. Таким пациентам нужна эффективная обезболивающая терапии, профессиональный уход и психологическая помощь.В первичном онкологическом отделении организуют приём онколога, там же будут проводить курсы химиотерапии, что повысит доступность специализированной медпомощи.В лечебно-диагностическом отделении разместят кабинет физиотерапии, массажа, лабораторию и кабинет стоматолога. Там струнинцы будут проходить не только лечение, но и медицинскую реабилитацию.Стационар психиатрической помощи решили все-таки не открывать, так как в Струнино нет необходимых условий для организации эффективной и качественной работы психиатрического отделения. Так, например, в нем нет приемного покоя, помещения и материальной базы для реабилитации и досуга пациентов, комнаты встреч с родственниками и многого другого.Что касается отделения дерматовенерологии, то в скором времени оно возобновит свою работу в отремонтированном корпусе №4. Там откроют дневной стационар на 20 коек в составе Областного кожно-венерологического диспансера.