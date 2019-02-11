Следователи просят помощи местных жителей

Следователи просят помощи местных жителейВ Коврове нашли труп молодого парня. Его тело обнаружили 28 декабря под мостом через Клязьму недалеко от улицы 1-я Большая, сообщают наши ковровские коллеги.По имеющейся информации, Ефремов А. К. около 4 часов утра пошел на утреннюю пробежку. Он бежал со стороны улицы Суворова.Его приметы: на вид около 20 лет, рост около 180 см., среднего телосложения, черные короткие волосы.Парень был одет в темно-синие спортивные штаны «PUMA» с белыми полосами, серую кофту, чёрную куртку с оранжевыми полосами и тёмно-синие кроссовки «REEBOK» с белыми полосами.Если вы видели молодого человека в ночное или утреннее время в районе моста через Клязьма или на близлежащих улицах Коврова, или вам что-либо известно об обстоятельствах его смерти, обратитесь к следователю-криминалисту следственного отдела в Коврове старшему лейтенанту юстиции Горичнину П.И. (улица Советская, д. 2, кабинет № 12) или по телефонам: 4-81-57, 4-82-49, 2-19-37, 2-13-51 или 02.Конфиденциальность гарантируют.