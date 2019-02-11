На Кавказском бульваре на женщину напали двое неизвестных, которые, толкнув ее, вырвали из рук сумку, после чего скрылись...

Сотрудники ОМВД России по району Царицыно совместно с оперативниками уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемых в ограблении жительницы столицы.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 58-летняя женщина. По ее словам, на Кавказском бульваре на нее напали двое неизвестных, которые, толкнув ее, вырвали из рук сумку, после чего скрылись.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 22-летний приезжие.Следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22