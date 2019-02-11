Злоумышленник, являющийся сотрудником организации, имел доступ к складским помещениям, откуда и вывез металлические настилы...

Сотрудники патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы задержали 36-летнего жителя Московской области по подозрению в хищении имущества организации.В территориальный отдел полиции обратился представитель организации, занимающейся изготовлением металлических конструкций. По его словам, со складского помещения пропало имущество на сумму более 780 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Московской области.Полицейские установили, что злоумышленник, являющийся сотрудником данной организации, имел доступ к складским помещениям, откуда и вывез металлические настилы, которое сдал в ближайший пункт сдачи-приема металла. Полученными денежными средствами подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38