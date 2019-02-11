Жертвами злоумышленника становились пожилые женщины.

В начале января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратилась 88-летняя жительница города Покрова. Пенсионерка сообщила, что на улице неизвестный мужчина выхватил из её рук сумку с деньгами и личными вещами и скрылся в неизвестном направлении.Несколькими днями позже с аналогичным сообщением в отдел полиции обратилась 63-летняя местная жительница, у которой злоумышленник похитил сумку таким же образом.Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 10 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили приметы, а затем - личность и местонахождение злоумышленника.В начале февраля на территории Покрова по подозрению в причастности к совершению открытого хищения чужого имущества был задержан 33-летний безработный местный житель.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что похищенные деньги потратил на личные нужды, а сумки вместе с прочим содержимым выбросил.7 февраля отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.