Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей

Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублейВ начале января этого года в дежурную часть полиции в Петушинском районе обратилась 88-летняя жительница Покрова. Пенсионерка пожаловалась, что на улице неизвестный выхватил из её рук сумку с деньгами и убежал.Через несколько дней с аналогичным рассказом в полицию пришла 63-летняя местная жительница, у которой злоумышленник тоже отобрал сумку.По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.Правоохранители задержали подозреваемого - 33-летнего безработного местного жителя.Мужчина во всем признался, пояснив, что деньги потратил на личные нужды, а сумки вместе с вещами выбросил.В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела. Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению подобных преступлений.