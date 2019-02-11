Саша Черно и Иосиф Оганесян предались ласкам прямо перед камерами. Забавы участников попали в один из выпусков шоу Дом-2. То, что увидели поклонники, повергло их в шок.

Саша Черно и Иосиф Оганесянпредались ласкам прямо перед камерами. Забавы участников попали в один из выпусковшоу "Дом-2". То, что увидели поклонники, повергло их в шок.Пышка Черно дурачилась смужем. Иосиф повалил пухлую избранницу на кровать и, забравшись на нее, начал щекотать.Из-под задравшейся майки Сашивыпал огромный рыхлый живот. Интимные игры звезд шоу "Дом-2" попали на видео,потом появились в эфире, а после перекочевали в соцсети. Зрители принялисьобсуждать увиденное, он не скрывали, что Черно выглядела непривлекательно.Поклонники советовали пышкеиз поскорее взять себя в руки: отправиться в тренажерный зал и сестьна диету. Злопыхатели же не скрывали своего омерзения."Фуууууу 😱", "Какоеблевотное зрелище😳🤢🤢🤢(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "🤮🤮🤮Йослик и вправду извращенец,как такое можновытворять,зная что ты под камерами...Фу!🤮", "Чтоза блевотина 🤮🤮🤮🤮не видела ничего отвратительнее🙈🙈🙈", "Мерзота","Мешок жыра", "Какая мерзость", "Йося извращенец ? Почему он так любит палецпупок сувать ей ?", "🤦🏻‍♀️ Помогитемне ЭТО развидеть!", "Бедныйослик, ползает по ней, как муравей по слоник и орет :"ЭТО ВСЕ МОЕ!!!", "Пальцем в рыхлое пузо, фу", – писали поклонники шоу .