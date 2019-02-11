Саша Черно и Иосиф Оганесян
предались ласкам прямо перед камерами. Забавы участников попали в один из выпусков
шоу Дом-2. То, что увидели поклонники, повергло их в шок.
Саша Черно и Иосиф Оганесян
предались ласкам прямо перед камерами. Забавы участников попали в один из выпусков
шоу "Дом-2". То, что увидели поклонники, повергло их в шок.
Пышка Черно дурачилась с
мужем. Иосиф повалил пухлую избранницу на кровать и, забравшись на нее, начал щекотать.
Из-под задравшейся майки Саши
выпал огромный рыхлый живот. Интимные игры звезд шоу "Дом-2" попали на видео,
потом появились в эфире, а после перекочевали в соцсети. Зрители принялись
обсуждать увиденное, он не скрывали, что Черно выглядела непривлекательно.
Поклонники советовали пышке
из поскорее взять себя в руки: отправиться в тренажерный зал и сесть
на диету. Злопыхатели же не скрывали своего омерзения.
"Фуууууу 😱", "Какое
блевотное зрелище😳🤢🤢🤢(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "🤮🤮🤮Йослик и вправду извращенец,как такое можно
вытворять,зная что ты под камерами...Фу!🤮", "Что
за блевотина 🤮🤮🤮🤮не видела ничего отвратительнее🙈🙈🙈", "Мерзота",
"Мешок жыра", "Какая мерзость", "Йося извращенец ? Почему он так любит палец
пупок сувать ей ?", "🤦🏻♀️ Помогите
мне ЭТО развидеть!", "Бедный
ослик, ползает по ней, как муравей по слоник и орет :"ЭТО ВСЕ МОЕ!!!", "Пальцем в рыхлое пузо, фу", – писали поклонники шоу .