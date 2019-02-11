Представитель полиции шведского города Уппсала Санья Вукичевич сообщила, что правоохранители разыскивают неизвестного в хирургической маске, пристающего к женщинам в центре города.
Представитель полиции шведского города Уппсала Санья Вукичевич сообщила, что правоохранители разыскивают неизвестного в хирургической маске, пристающего к женщинам в центре города.
Известно о десяти подобных случаях, передают РИА Новости.
Установлено, что он всегда действует одинаково — подкрадывается к женщинам сзади, трогает их за ягодицы и между ног и потом исчезает.
Из примет нападавшего потерпевшие называют его рост – 170-175 сантиметров.