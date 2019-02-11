Около 50 произведений, выполненных в технике эмали, живописи, графики, представляют богатую творческую палитр Алексея Весёлкина

Около 50 произведений, выполненных в технике эмали, живописи, графики, представляют богатую творческую палитр Алексея ВесёлкинаОколо 50 произведений, выполненных в технике эмали, живописи, графики, представляют богатую творческую палитру самобытного суздальского художника Алексея Весёлкина.Вернисаж приурочен к 60-летию мастера. Демонстрируются работы из коллекции автора и собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.А.Г. Весёлкин – член Союза художников России с 1993 года и Международной федерации художников – живет и работает в Суздале. Его творчество хорошо знакомо зрителю: он участник более сорока всесоюзных, всероссийских, международных художественных выставок и симпозиумов. В основном он работает в технике горячей эмали. Это один из самых сложных видов декоративно-прикладного искусства, требующий от мастера глубоких знаний, опыта, творческой интуиции.Алексей Геннадьевич – также замечательный график и живописец. Прекрасно владея материалом, он часто объединяет живопись и эмаль, экспериментирует, как истинный новатор.Не случайно выставка называется «Пересечения» – и в работах художника пересекаются не только технические решения. Это некая ретроспектива, представляющая вехи творческих поисков. Многие произведения автора наполнены глубоким историческим философским познанием мира: «Прародители», «Два кентавра», «Угры», «Весна идет», «Царские курганы».Художник активно использует символы, предлагая зрителям поразмышлять, пофантазировать – как, например, над картинами: «А за мостом солнце», «Уснувшее время», «Полет».Сила страсти и эмоционального воздействия создаваемых художником образов велика, его стиль и манера узнаваемы. И это – главное качество, отличающее большого мастера.Разносторонне талантливый автор, являющийся также членом Российского союза писателей, выпустивший пять поэтических сборников, определяет стилистику своих произведений как «культурологический авангард».