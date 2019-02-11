В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет.
Воздушное судно разбилось в районе Чекмекей при вынужденной посадке.
В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет.
Воздушное судно разбилось в районе Чекмекей при вынужденной посадке.
На место прибывают экстренные службы. Данные о пострадавших и погибших уточняются, передает
Раненых госпитализировали, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя в своем Twitter.
По предварительным данным, вертолет рухнцул по техническим причинам, сообщает телеканал NTV.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.