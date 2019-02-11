В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет. Воздушное судно разбилось в районе Чекмекей при вынужденной посадке.

В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет.Воздушное судно разбилось в районе Чекмекей при вынужденной посадке.На место прибывают экстренные службы. Данные о пострадавших и погибших уточняются, передаетРаненых госпитализировали, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя в своем Twitter.По предварительным данным, вертолет рухнцул по техническим причинам, сообщает телеканал NTV.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.