Как Америка Северная взбудоражила Америку Латинскую?

Как Америка Северная взбудоражила Америку Латинскую?Семья Фокиных отправляется за покупками. В районе, где она живет, отключили электричество. Такое здесь нечасто, но случается. Поэтому едут в соседний район.Овощная лавка на одной из улиц где-то в центре венесуэльской столице. Иностранцы здесь появляются редко, поэтому Фокиных здесь знают — как-никак уже два года здесь."Стало меньше людей в магазинах. Раньше приходишь — стояла очередь, наверное, народ стал экономить на еде", — рассуждает Анна Фокина. Она выбирает овощи для супа. Набор – стандартный: картошка, лук, морковь, зелень. Ну, и фрукты для детей."С продовольствием проблем нет. Но все дорожает. Продовольственная корзина в разы дороже. Ощутимая разница", — жалуется Анна.Килограмм лука — 2 доллара. Яблоки — от 4 до 6. Куриное филе — за 10, свинина — 15, говядина — 10-15 долларов. Минимальная зарплата в Венесуэле, где подавляющая часть населения далеко не средний класс, — 15 долларов.Правительство Венесуэлы выдает малоимущим социальные продуктовые наборы. Каждую неделю — по отдельным видам: то овощные, то мясные, то сборные. За символические деньги.Залить полный бак их кроссовера в переводе на рубли стоит 10 копеек с чаевыми. Но только за наличные. Здесь все расплачиваются карточкой. Но на то, чтобы стать ее владельцем, уйдет немало времени. У Антона, когда приехал сюда на работу, ушло 2 месяца. Даже потратить доллары здесь — проблема. Их меняют через карточку и официально к оплате нигде не принимают.В Соединенных Штатах считают, что в Венесуэле политическая и гуманитарная катастрофа, вот и готовят "гуманитарное вторжение", не исключая заодно и силового варианта. А возможно, для обеспечения навязчивой помощи или под ее прикрытием провести военную операцию, сместив президента страны Николаса Мадуро. Его политические оппоненты во главе с Хуаном Гуайдо поддержали любой вариант, главное — свергнуть законного президента.Пункты сбора подписей открываются часов в 9 и закрываются в 7 вечера. Работать будут, пока не соберут 10 миллионов подписей.На днях аплодисменты и крики взорвали площадь имени Боливара, когда сюда пришел президент Мадуро. В присутствии тысяч людей они вместе с женой Силией Флорес поставили и свои подписи тоже. А вероятность американского вмешательства стала более реальной. Вашингтон сам решил и сам направил через Колумбию так называемую гуманитарную помощь народу Венесуэлы."Это сумасшествие правительства Дональда Трампа. Вместе с ним в Белый дом пришел экстремизм. Они угрожают и делают шоу на границе. Мы не позволим им проникнуть в Венесуэлу! Мы мобилизуем миллионы на защиту нашей страны и территориальной целостности", — заявил Делси Родригес, вице-президент Венесуэлы.С 10 февраля в Венесуэле проходят самые, по словам Мадуро, важные для страны военные учения. Их официальное название – "Гражданско-военная операция 200-летия Конгресса в Агностуре", когда южноамериканские патриоты, боровшиеся за свободу от испанской власти, приняли закон об обустройстве свободных от колониальной зависимости государств.В учениях будут участвовать до полутора миллионов бойцов ополчения. Главная задача — отработать механизм управления и ведения боевых действий сразу в 8 стратегических районах страны, 24 оперативных зонах обороны и 4 зонах морской обороны.