Рост стоимости бензина АИ-92 за последний год составил 11,6%

Рост стоимости бензина АИ-92 за последний год составил 11,6%РИА Рейтинг провёл исследование по доступности топлива в регионах России. Для расчёта взяли среднюю зарплату за месяц и среднюю стоимость литра бензина АИ-92 на региональных заправках. Оказалось, что объём бензина АИ-92, который можно купить на зарплату во Владимирской области, составил 638 литров.Из соседей по объёмам больше, чем в 33-м регионе могут позволить себе купить бензина АИ-92 водители из Москвы (1699 литров), Московской области (1051 литра), Ярославской области (706 литров), Нижегородской области (689 литров) и Рязанской области (665 литров). А меньше купят только в Ивановской области — 537 литров.Цена за литр бензина марки АИ-92 в январе 2019 года во Владимирской области была на уровне 42,28 рублей. Из географических соседей бензин дешевле даже в Московской области (41,65 рубля), а также в Ярославской области (41,23 рубля), Нижегородской области (41,61 рубля), Рязанской области (41,63 рубля) и Ивановской области (41,26 рубля). Дороже заправляться бензином только в Москве - 42,37 рубля.Рост стоимости бензина АИ-92 за последний год составил 11,6%. Ситуацию со столь высокой стоимостью топлива обсудили в администрации Владимирской области.Региональный власти заявили, что за прошедший год они не выявили фактов картельных сговоров, необоснованного завышения цен и других серьёзных нарушений на рынке топлива. Столь завышенные цены на бензин в Белом доме объяснили региональной спецификой.«В области около 300 заправочных станций. Большую часть топлива в регионе продают через сетевые компании Вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Их расположили на самых оживлённых магистралях и в крупных городах региона. Большие объёмы продаж позволяют им снижать цену за литр ниже, чем себестоимость. И на это вынуждают ориентироваться независимые заправки, - объяснил заместитель директора департамента развития предпринимательства торговли и сферы услуг администрации Владимирской области Тимур Рамазанов, - Для размещения независимых АЗС остаются лишь небольшие районные центры, куда не хотят идти крупные игроки из-за малой рентабельности. Это несёт определенные риски: большую стоимость на топливо и снижение качества продаваемого бензина».